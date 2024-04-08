Температура воздуха во вторник в Беларуси может подняться до +27°С

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси во вторник, 9 апреля, местами температура воздуха может подниматься до +27°С, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в республике будут в основном формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Только ночью и утром на севере республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северу страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах — слабый туман», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ветер во вторник будет юго-западного направления, умеренный. Ночью температура воздуха составит от +8 до +14°С, днем — от +21 до +27°С.
В Белгидромете также рассказали, что в среду, 10 апреля, с юго-запада Европы в Беларусь продолжат поступать теплые воздушные массы. Дождей не ожидается, но утром возможен небольшой туман. Ночью температура будет находиться в пределах от +7 до +14°С, днем — от +20 до +27°С.