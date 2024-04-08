Температура воздуха во вторник в Беларуси может подняться до +27°С

В Белгидромете также рассказали, что в среду, 10 апреля, с юго-запада Европы в Беларусь продолжат поступать теплые воздушные массы. Дождей не ожидается, но утром возможен небольшой туман. Ночью температура будет находиться в пределах от +7 до +14°С, днем — от +20 до +27°С.