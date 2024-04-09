Поезд Москва — Калининград направили в объезд из-за обрушения путепровода в Вязьме

Поезда Москва — Калининград (№ 29) и Калининград — Москва (№ 30) пойдут в объезд из-за обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области. Специалисты занимаются восстановительными работами. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.
«Пассажиры могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту. Вернуть или переоформить проездные документы можно без дополнительных сборов и трат», — пояснили в МЖД.
Панинский путепровод в Вязьме обрушился в понедельник, 8 апреля. В момент ЧП на нём находились грузовой и легковой автомобили. Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. По факту обрушения путепровода возбудили уголовное дело.