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Поезд Москва — Калининград направили в объезд из-за обрушения путепровода в Вязьме

Специалисты устраняют последствия аварии.

Источник: Калининград.Ru

Поезда Москва — Калининград (№ 29) и Калининград — Москва (№ 30) пойдут в объезд из-за обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области. Специалисты занимаются восстановительными работами. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Пассажиры могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту. Вернуть или переоформить проездные документы можно без дополнительных сборов и трат», — пояснили в МЖД.

Панинский путепровод в Вязьме обрушился в понедельник, 8 апреля. В момент ЧП на нём находились грузовой и легковой автомобили. Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. По факту обрушения путепровода возбудили уголовное дело.