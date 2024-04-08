Метеорологи предупредили о загрязнении воздуха в Европе из-за пыли из Сахары

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Начавшийся на минувших выходных очередной перенос пыли из Сахары приведет к высокой концентрации в воздухе частиц диаметром менее 10 микрометров в отдельных областях Пиренейского полуострова, а также Германии и Франции, сообщила в понедельник служба мониторинга Copernicus.
«Максимальные дневные значения прогнозов Службы мониторинга атмосферы Copernicus показали существенные концентрации на уровне поверхности, превышающие средний суточный порог для ЕС», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в результате ухудшилось качество воздуха в некоторых странах Евросоюза.
Шлейфы пыли из Сахары нередко достигают Европы, в последние годы наблюдается рост интенсивности и частоты подобных эпизодов. Метеорологи отмечают, что это может быть связно с изменениями в циркуляции атмосферы.
Ранее в Национальном Афинском университете прогнозировали, что в ближайшем времени пыль из Сахары может добраться даже до Беларуси.