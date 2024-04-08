Метеорологи предупредили о загрязнении воздуха в Европе из-за пыли из Сахары

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Начавшийся на минувших выходных очередной перенос пыли из Сахары приведет к высокой концентрации в воздухе частиц диаметром менее 10 микрометров в отдельных областях Пиренейского полуострова, а также Германии и Франции, сообщила в понедельник служба мониторинга Copernicus.