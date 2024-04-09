Какой сегодня праздник: 9 апреля

Что празднуют в мире
9 апреля в России отмечают День войск противовоздушной обороны. История ПВО насчитывает больше века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами, появились в декабре 1914 года.
Еще сегодня День работников клининговой службы, День финского языка, День прозвища и День ананасов с бужениной.
Знаменательные события
В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
В 1699 году Петр I подписал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».
1974 году в этот день в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер «Крым».
Кто родился
В 1336 году родился один из известнейших в мире завоевателей, тюрко-монгольский военачальник Тамерлан.
В 1812 году родился французский поэт Шарль-Пьер Бодлер. Он считается основоположником эстетики декаданса и символизма. Поэт оказал влияние на развитие европейской классики. Наиболее известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов «Цветы зла».
В 1938 году родился политик Виктор Черномырдин, который в 1992—1998 годах был председателем правительства РФ.
Кроме этого, 9 апреля родились американская актриса Кристин Стюарт, чемпион мира в автогонках «Формула-1» Жак Вильнев.