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Какой сегодня праздник: 9 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Во вторник, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны. Еще в этот день родился знаменитый завоеватель Тамерлан.

Что празднуют в мире

9 апреля в России отмечают День войск противовоздушной обороны. История ПВО насчитывает больше века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами, появились в декабре 1914 года.

Еще сегодня День работников клининговой службы, День финского языка, День прозвища и День ананасов с бужениной.

Знаменательные события

В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

В 1699 году Петр I подписал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

1974 году в этот день в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер «Крым».

Кто родился

В 1336 году родился один из известнейших в мире завоевателей, тюрко-монгольский военачальник Тамерлан.

В 1812 году родился французский поэт Шарль-Пьер Бодлер. Он считается основоположником эстетики декаданса и символизма. Поэт оказал влияние на развитие европейской классики. Наиболее известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов «Цветы зла».

В 1938 году родился политик Виктор Черномырдин, который в 1992—1998 годах был председателем правительства РФ.

Кроме этого, 9 апреля родились американская актриса Кристин Стюарт, чемпион мира в автогонках «Формула-1» Жак Вильнев.

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