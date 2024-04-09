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Какой сегодня день: 9 апреля

Этот день является 100-м в григорианском календаре. До конца года остается 266 дней.

Знаете ли вы, что 9 апреля 1933 года родился известный французский актер Жан-Поль Бельмондо? О том, чем еще ознаменовано 9 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 9 апреля

В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

В 1799 году английский химик Гемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства оксида азота (веселящего газа).

Кто родился 9 апреля.

Поэт Шарль-Пьер Бодлер (1821−1867).

Скульптор Эрнст Неизвестный (1925−2016).

Издатель «Playboy» Хью Хефнер (1926−2017).

Актер Жан-Поль Бельмондо (1933−2021).

Виктор Черномырдин (1938−2010).

Актриса Кристен Стюарт (1990).

9 апреля в православном календаре.

В этот день православный мир чтит память Мученицы Матроны Солунской.

Именины

9 апреля именины у Павла, Ивана, Макара, Александра и Ефрема.