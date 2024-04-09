Какой сегодня день: 9 апреля

Знаете ли вы, что 9 апреля 1933 года родился известный французский актер Жан-Поль Бельмондо? О том, чем еще ознаменовано 9 апреля, — в справке Sputnik.
Что произошло 9 апреля
В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
В 1799 году английский химик Гемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства оксида азота (веселящего газа).
Кто родился 9 апреля.
Поэт Шарль-Пьер Бодлер (1821−1867).
Скульптор Эрнст Неизвестный (1925−2016).
Издатель «Playboy» Хью Хефнер (1926−2017).
Актер Жан-Поль Бельмондо (1933−2021).
Виктор Черномырдин (1938−2010).
Актриса Кристен Стюарт (1990).
9 апреля в православном календаре.
В этот день православный мир чтит память Мученицы Матроны Солунской.
Именины
9 апреля именины у Павла, Ивана, Макара, Александра и Ефрема.