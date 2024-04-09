Что можно и нельзя делать в день Матрены Настовицы 9 апреля, который называют Полурепица

Не следует менять постельное белье 9 апреля. Это связано с тем, что в плохую сторону можно изменить судьбу. Запрещено ревновать, так как можно расстаться с любимым человеком. Не рекомендуется бездельничать. Кроме того, под запретом находятся ссоры и конфликты, которые могут затянуться.