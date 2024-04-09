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Что можно и нельзя делать в день Матрены Настовицы 9 апреля, который называют Полурепица

Что можно и нельзя делать в день Матрены Настовицы 9 апреля на Полурепицу.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 апреля вспоминает святую Матрону Солунскую. В народе отмечают день Матрены Настовицы. Название связано с тем, что святая выступает покровительницей рукодельниц. Есть еще одно название — Матрена Полурепица. Оно возникло по причине того, что святой молились про урожай репы.

Что нельзя делать 9 апреля

Не следует менять постельное белье 9 апреля. Это связано с тем, что в плохую сторону можно изменить судьбу. Запрещено ревновать, так как можно расстаться с любимым человеком. Не рекомендуется бездельничать. Кроме того, под запретом находятся ссоры и конфликты, которые могут затянуться.

Что можно делать 9 апреля

По традиции, в указанный день всегда избавлялись от ненужных вещей: бытовых предметов, обуви, а также одежды. Вечером было принято разжигать костер, на котором сжигалось все ненужное. Предки верили, что подобным образом можно привлечь здоровье и удачу.

Согласно приметам, птицы, которые громко кричат, предсказывают теплый день. В том случае, если утром туман, то будет урожайный год.