Что можно и нельзя делать в день Матрены Настовицы 9 апреля, который называют Полурепица

Православная церковь 9 апреля вспоминает святую Матрону Солунскую. В народе отмечают день Матрены Настовицы. Название связано с тем, что святая выступает покровительницей рукодельниц. Есть еще одно название — Матрена Полурепица. Оно возникло по причине того, что святой молились про урожай репы.
Что нельзя делать 9 апреля
Не следует менять постельное белье 9 апреля. Это связано с тем, что в плохую сторону можно изменить судьбу. Запрещено ревновать, так как можно расстаться с любимым человеком. Не рекомендуется бездельничать. Кроме того, под запретом находятся ссоры и конфликты, которые могут затянуться.
Что можно делать 9 апреля
По традиции, в указанный день всегда избавлялись от ненужных вещей: бытовых предметов, обуви, а также одежды. Вечером было принято разжигать костер, на котором сжигалось все ненужное. Предки верили, что подобным образом можно привлечь здоровье и удачу.
Согласно приметам, птицы, которые громко кричат, предсказывают теплый день. В том случае, если утром туман, то будет урожайный год.