Новосибирский краевед Голодяев не согласен с критикой Артемия Лебедева в адрес города

Краевед также обратил внимание на богатство архитектурных ансамблей Новосибирска, включающих в себя старинные постройки разных эпох, от дореволюционных до периода советского монументализма. "Ну, знаете, вот здесь я, конечно, полностью не согласен, потому что просто город нужно знать. У нас множество замечательных, красивых ансамблей, постройки конструктивизма тридцатых годов и дореволюционные, и постройки конструктивизма тридцатых годов, и ансамбли советского монументального классицизма пятидесятых годов", — заявил Голодяев.