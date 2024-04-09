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Новосибирский краевед Голодяев не согласен с критикой Артемия Лебедева в адрес города

Краевед обратил внимание на богатство архитектурных ансамблей Новосибирска.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Краевед Константин Голодяев выступил с опровержением резких высказываний дизайнера Артемия Лебедева о Новосибирске, назвавшего город "недоразумением".

В интервью Сиб.фм Голодяев подчеркнул, что, хотя некоторые города могут выглядеть более ухоженными, это не делает Новосибирск плохим. Он отметил, что облик города зависит от усилий властей и отношения жителей к своему месту жительства.

Краевед также обратил внимание на богатство архитектурных ансамблей Новосибирска, включающих в себя старинные постройки разных эпох, от дореволюционных до периода советского монументализма. "Ну, знаете, вот здесь я, конечно, полностью не согласен, потому что просто город нужно знать. У нас множество замечательных, красивых ансамблей, постройки конструктивизма тридцатых годов и дореволюционные, и  постройки конструктивизма тридцатых годов, и ансамбли советского монументального классицизма пятидесятых годов", — заявил Голодяев.

Напомним, что ранее Артемий Лебедев сравнил Красноярск и Новосибирск, отдав предпочтение первому и назвав столицу Сибири "одним из самых унылых городов на свете". Он раскритиковал городские пространства Новосибирска и архитектуру, отметив, что "его забыли построить как город".
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архитектура