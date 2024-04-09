Отдых на природе для двух приморцев обернулся крупным штрафом

Два протокола составили на нарушителей противопожарного режима в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Приморские лесничие проводили рейд в Шкотовском вместе с полицейскими и обнаружили в запрещенной зоне двух человек. Находиться в лесу в период действия особого противопожарного режима запрещено, поэтому в отношении нарушителей составили два административных протокола. Им грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.
В минувшие выходные теплая погода способствовала тому, что граждане, игнорируя требования пожарной безопасности, проводили время на природе. При этом заезды на территорию лесного фонда в местах проведения рейда специалисты заранее оборудовали аншлагами с информацией об ограничениях и ответственности за их нарушение, которые отдыхающие не замечали или игнорировали.