Отдых на природе для двух приморцев обернулся крупным штрафом

В минувшие выходные теплая погода способствовала тому, что граждане, игнорируя требования пожарной безопасности, проводили время на природе. При этом заезды на территорию лесного фонда в местах проведения рейда специалисты заранее оборудовали аншлагами с информацией об ограничениях и ответственности за их нарушение, которые отдыхающие не замечали или игнорировали.