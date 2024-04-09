Масштабы огромные: новый завод хотят построить в Приморье — где будет

Компания из Покровки планирует построить под Уссурийском кирпичный завод проектной мощностью до 30 млн кирпичей в год. ООО «Приморский кирпичный завод» рассчитывает сэкономить при ввозе импортного оборудования на платежах за счет применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) на территории Свободного порта Владивосток (СПВ), сообщает ИА PrimaMedia.
Запуск предприятия в работу планируется к концу 2026 года, сообщила пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ).
Завод будет выпускать крупноформатные поризованные блоки, лицевой и рядовой керамический кирпич.
«Поставка оборудования из Китая стоимостью более 600 млн рублей, а это порядка 140 контейнеров весом 2,7 тысячи тонн, планируется с применением двух зон таможенного контроля», — сказал директор ООО «Приморский кирпичный завод» Владимир Беспаликов.
ООО «Приморский кирпичный завод» зарегистрировано в марте 2024 года в селе Покровка Приморского края. По данным ЕГРЮЛ, владельцем компании является ООО «Партнер» (Владивосток), учредителями которого выступают его руководитель Павел Крель и Надежда Чадова.
С учетом изменений, внесенных в прошлом году в Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» в рассматриваемом случае требования к ее обустройству и оборудованию минимальны", — сказал начальник службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Алексей Полушко.
На данный момент в Приморье работают несколько производств, на которых выпускается и возможен выпуск кирпича разных спецификаций, — «Примблок», «Гранат ДВ», «Велес вуд», «Зеленый свет», «МК-индустрия» (все — Владивосток).
Ввод нового жилья в Приморском крае в 2023 году составил 1,208 млн кв. метров что на 15,8% превышает показатель 2022 года. В регионе через программу комплексного развития территорий сформировано 10 земельных участков под потенциальное строительство 2,6 млн кв. метров жилья. Градостроительный потенциал региона в настоящее время составляет 13,2 млн кв. метров жилья.