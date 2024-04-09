Масштабы огромные: новый завод хотят построить в Приморье — где будет

Компания из Покровки планирует построить под Уссурийском кирпичный завод проектной мощностью до 30 млн кирпичей в год. ООО «Приморский кирпичный завод» рассчитывает сэкономить при ввозе импортного оборудования на платежах за счет применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) на территории Свободного порта Владивосток (СПВ), сообщает ИА PrimaMedia.

Запуск предприятия в работу планируется к концу 2026 года, сообщила пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ).

«Поставка оборудования из Китая стоимостью более 600 млн рублей, а это порядка 140 контейнеров весом 2,7 тысячи тонн, планируется с применением двух зон таможенного контроля», — сказал директор ООО «Приморский кирпичный завод» Владимир Беспаликов.

ООО «Приморский кирпичный завод» зарегистрировано в марте 2024 года в селе Покровка Приморского края. По данным ЕГРЮЛ, владельцем компании является ООО «Партнер» (Владивосток), учредителями которого выступают его руководитель Павел Крель и Надежда Чадова.

Резиденты СПВ при ввозе оборудования для производства товаров могут применить таможенную процедуру СТЗ, дающую ряд преференций и льгот, в том числе по оплате таможенных платежей. Для этого на территории участка резидента должна быть создана зона таможенного контроля (ЗТК).