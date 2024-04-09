Поле повышенного атмосферного давления будет властвовать в Приморье 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае без осадков, умеренный, местами сильный ветер возьмет направление с запада и северо-запада, а температура воздуха составит +7…+12°C.