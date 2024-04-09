Поле повышенного атмосферного давления будет властвовать в Приморье 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае без осадков, умеренный, местами сильный ветер возьмет направление с запада и северо-запада, а температура воздуха составит +7…+12°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9…+11°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, со второй половины дня умеренный. Температура воздуха +9…+11°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12…+14°C.