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Поле повышенного атмосферного давления будет властвовать в Приморье 9 апреля

О погоде в крае во вторник.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: PrimaMedia.ru

Во вторник, 9 апреля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае без осадков, умеренный, местами сильный ветер возьмет направление с запада и северо-запада, а температура воздуха составит +7…+12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9…+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, со второй половины дня умеренный. Температура воздуха +9…+11°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12…+14°C.