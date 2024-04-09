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Что произошло в Иркутске в ночь на 9 апреля 2024 года: последние новости

Жителям Иркутска напомнили о запрете выхода на лед.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Иркутска напомнили о том, что выходить на лед на водоемах опасно. Патрулирование прилегающих к водоемам территорий проводится регулярно. Осуществляются информационные беседы, распространяются информационные материалы.

В Иркутске планируется перекрыть временно движение по улице Карла Либкнехта. Движение перекроют из-за праздника Ураза-байрам, пояснили в пресс-службе администрации Иркутска. Из-за этого также изменится схема движения общественного транспорта.

В Иркутске за выходные провели комплексную уборку улиц. Для выполнения работ было задействовано около 70 специализированных машин. В том числе провели ежедневную мойку металлических и бетонных ограждений.