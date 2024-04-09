Что произошло в Хабаровском крае к утру 9 апреля

Алексей Геращенко стал участником телешоу «Давай поженимся». Мужчина родом из Комсомольска-на-Амуре. В конце передачи Мария выбрала Алексея, но это не привело к развитию романтических отношений. В настоящее время они общаются, но лишь по переписке. Расстояние между ними играет роль, так как Мария живет в Самаре, а Алексей в Краснодаре.