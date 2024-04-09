Что произошло в Хабаровском крае к утру 9 апреля

Алексей Геращенко стал участником телешоу «Давай поженимся». Мужчина родом из Комсомольска-на-Амуре. В конце передачи Мария выбрала Алексея, но это не привело к развитию романтических отношений. В настоящее время они общаются, но лишь по переписке. Расстояние между ними играет роль, так как Мария живет в Самаре, а Алексей в Краснодаре.
ГИБДД Хабаровского края расследует аварию в Комсомольском районе, где погибли два человека. По предварительным данным, причиной столкновения стал неправильный выбор скорости в условиях снежного покрытия и гололеда. Водитель Toyota Noah не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SITRAK. Погибли водитель и его пассажир, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Жительнице Смидовичского района выплатят моральную компенсацию 800 тысяч рублей за смерть мужа на работе. Прокуратура выявила нарушения в ресурсоснабжающей организации, где погиб муж женщины, в том числе непроведение обучения по безопасности и необеспечение средствами индивидуальной защиты.