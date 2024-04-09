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Потеплеет: какая погода будет в Хабаровском крае 9 апреля

Установится погода без существенных осадков, а столбик термометра начнет подниматься.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 9 марта, на большей части территории Хабаровского края повысится температура воздуха и установится сухая погода. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики регионального гидрометцентра.

В Хабаровске днём будет +6…+8 градусов, без осадков. К ночи похолодает до −3…-1 градуса. Подует западный ветер со скоростью 9−14 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре к утру закончится небольшой снег и установится температура +6…+8 градусов, к ночи похолодает до −4 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 5−10 метров в секунду.

В Советской Гавани днём +7…+9 градусов, к ночи похолодает до −1 градуса. Без существенных осадков. К ночи похолодает до −1…-3. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре с утра небольшой снег, днём потеплеет до +3…+5 градусов и снег станет мокрым. К ночи похолодает до −6…-8 градусов. Ветер западный, 7−12 метров в секунду.

В Охотске днём +2…+4 градуса, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду.