Потеплеет: какая погода будет в Хабаровском крае 9 апреля

Во вторник, 9 марта, на большей части территории Хабаровского края повысится температура воздуха и установится сухая погода. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики регионального гидрометцентра.
В Хабаровске днём будет +6…+8 градусов, без осадков. К ночи похолодает до −3…-1 градуса. Подует западный ветер со скоростью 9−14 метров в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре к утру закончится небольшой снег и установится температура +6…+8 градусов, к ночи похолодает до −4 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 5−10 метров в секунду.
В Советской Гавани днём +7…+9 градусов, к ночи похолодает до −1 градуса. Без существенных осадков. К ночи похолодает до −1…-3. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду.
В Николаевске-на-Амуре с утра небольшой снег, днём потеплеет до +3…+5 градусов и снег станет мокрым. К ночи похолодает до −6…-8 градусов. Ветер западный, 7−12 метров в секунду.
В Охотске днём +2…+4 градуса, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду.