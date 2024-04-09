Погода приятно удивит жителей Иркутска во вторник, 9 апреля

С каждым днем в Приангарье становится теплее. В этот вторник в региональной столице столбики термометров вновь поднимутся до +14 градусов. А значит можно смело выходить из дома в удобных кроссовках. Но не нарушит ли весеннюю идиллию дождь? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 9 апреля 2024 года.
Погода в Иркутске 9 апреля 2024
— По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +11…+16 градусов, при облачной погоде +2…+7 градусов, в северных и верхнеленских районах +4…+9 градусов, местами +1…-4 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 9 апреля 2024 года будет без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов.
Кроме того, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. На дорогах области возможен гололед.