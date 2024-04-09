Погода приятно удивит жителей Иркутска во вторник, 9 апреля

С каждым днем в Приангарье становится теплее. В этот вторник в региональной столице столбики термометров вновь поднимутся до +14 градусов. А значит можно смело выходить из дома в удобных кроссовках. Но не нарушит ли весеннюю идиллию дождь? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 9 апреля 2024 года.