Ограничения на движение автобусов и грузовиков ввели в Хабаровском крае

В связи со снегопадом и ограниченной видимостью, начиная с 20:30 8 апреля, в Хабаровском крае ввели временные ограничения на движение автобусов категории M2 и M3, а также грузового транспорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Автобусы и грузовики общей массой более 12 тонн не смогут проехать на следующих участках дорог:
— "Комсомольск на-Амуре — поселок Солнечный.
— «Подъезд к поселку Горный».
— «Комсомольск на-Амуре — Амурск» — «Подъезд к поселку Галичный».
С 21:45 того же дня ограничения распространились и на участок от 0 до 76 километра «Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын».
Начиная с 07:00 9 апреля, введены дополнительные ограничения для движения автобусов категории M2 и M3 на участках:
— от 118 до 533 километра +591 дороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре».
— подъезд к Комсомольску-на-Амуре от 0 до 179 километра +158.
Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю просят водителей учитывать эти ограничения при планировании своего маршрута.