Ограничения на движение автобусов и грузовиков ввели в Хабаровском крае

В связи со снегопадом и ограниченной видимостью, начиная с 20:30 8 апреля, в Хабаровском крае ввели временные ограничения на движение автобусов категории M2 и M3, а также грузового транспорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".