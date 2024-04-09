Правительство Приморья выкупило лагерь «Юнга», в котором ранее отравились 24 человека

«В этом году на организацию летнего отдыха выделено более 320 миллионов рублей, которые будут направлены на капитальные ремонты лагерей, компенсацию расходов на путевки родителям, а также на организацию комфортного отдыха и оздоровления детей», — поделилась заместитель председателя правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.