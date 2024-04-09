Правительство Приморья выкупило лагерь «Юнга», в котором ранее отравились 24 человека

Власти Приморья приобрели детский оздоровительный лагерь «Юнга», который уже этим летом откроет свои двери, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
По информации специалистов министерства образования региона, в летней оздоровительной кампании будут участвовать 572 организации, в числе которых 503 дневных лагеря, 33 лагеря труда и отдыха, 27 загородных оздоровительных учреждений, 5 оздоровительно-образовательных центров, 3 санатория и палаточный лагерь.
«В этом году на организацию летнего отдыха выделено более 320 миллионов рублей, которые будут направлены на капитальные ремонты лагерей, компенсацию расходов на путевки родителям, а также на организацию комфортного отдыха и оздоровления детей», — поделилась заместитель председателя правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.
Зампредседателя добавила, что в этом году отдохнуть в лагерях смогут почти 200 тысяч детей.
Напомним, что правительство края заявило о покупке лагеря «Юнга» еще осенью 2023 года. Работа учреждения вызывала немало вопросов у жителей края, ведь здесь в 2022 году 24 человека отправили в больницу из-за отравления. Подобное случалось и в 2019 году.