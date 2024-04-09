Семейная реликвия с богатой историей: в Новосибирске продают старинную икону за 3 миллиона рублей

На сайте объявлений Avito появилось необычное предложение: житель Новосибирска продает старинную семейную икону, которая, по его словам, обладает удивительной историей и защитной силой.
Икона размером 7 на 7 сантиметров, изготовленная из неизвестного металла, передавалась из поколения в поколение в семье продавца. Как он рассказывает, прадед оставил ее своему младшему сыну, который отправился на войну.
Икона сопровождала его на протяжении всего военного времени и после, защищая от ранений. Позже она перешла к дочери прадеда, матери продавца, которая благодаря ей смогла поступить в университет.
В советские годы семья переехала в Узбекистан, где им пришлось пережить несколько сильных землетрясений. Продавец уверен, что именно икона уберегла их от гибели, в то время как многие другие жители города пострадали от стихийного бедствия.
Теперь владелец решил расстаться с семейной реликвией и просит за нее 3 миллиона рублей.