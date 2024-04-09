Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семейная реликвия с богатой историей: в Новосибирске продают старинную икону за 3 миллиона рублей

Икона передавалась из поколения в поколение.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На сайте объявлений Avito появилось необычное предложение: житель Новосибирска продает старинную семейную икону, которая, по его словам, обладает удивительной историей и защитной силой.

Икона размером 7 на 7 сантиметров, изготовленная из неизвестного металла, передавалась из поколения в поколение в семье продавца. Как он рассказывает, прадед оставил ее своему младшему сыну, который отправился на войну.

Икона сопровождала его на протяжении всего военного времени и после, защищая от ранений. Позже она перешла к дочери прадеда, матери продавца, которая благодаря ей смогла поступить в университет.

В советские годы семья переехала в Узбекистан, где им пришлось пережить несколько сильных землетрясений. Продавец уверен, что именно икона уберегла их от гибели, в то время как многие другие жители города пострадали от стихийного бедствия.

Теперь владелец решил расстаться с семейной реликвией и просит за нее 3 миллиона рублей.

религии
торговля