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Скульптор Барсегов рекомендован на звание Почетного гражданина Владивостока

Комиссия городской Думы по присвоению звания единогласно выбрала Эдуарда Барсегова из пяти кандидатов.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке скоро появится новый Почетный гражданин города. Комиссия, занимающаяся вопросами присвоения этого звания, единогласно рекомендовала кандидатуру скульптора Эдуарда Барсегова для рассмотрения городской Думой.

Как сообщила пресс-служба Думы, Эдуард Владимирович, чье имя ассоциируется с множеством значимых монументальных работ в регионе, может быть удостоен этой чести за свой весомый вклад в культурное обогащение города и края.

Среди наиболее известных творений Барсегова — памятник Александру Пушкину, который является украшением территории Пушкинского театра ДВФУ, и 18-метровая монументальная композиция, посвященная Кириллу и Мефодию.

Талант Барсегова получил широкое признание: его работы находятся в музеях и частных коллекциях не только в России, но и за рубежом. За свои достижения в области искусства он был отмечен государственными наградами, включая Орден Почета РФ и медаль имени А. С. Пушкина.

Инициатива о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока» Эдуарду Барсегову исходила от Приморского краевого отделения Союза художников России, а поддержку на заседании комиссии оказала супруга скульптора Ирина.

В числе других кандидатов на получение звания были Юрий Кульчин, Иван Колесник, Галина Коваль и Гарольд Кузнецов, каждый из которых также имеет значительные заслуги перед городом и жителями Владивостока.