Скульптор Барсегов рекомендован на звание Почетного гражданина Владивостока

Как сообщила пресс-служба Думы, Эдуард Владимирович, чье имя ассоциируется с множеством значимых монументальных работ в регионе, может быть удостоен этой чести за свой весомый вклад в культурное обогащение города и края.

Талант Барсегова получил широкое признание: его работы находятся в музеях и частных коллекциях не только в России, но и за рубежом. За свои достижения в области искусства он был отмечен государственными наградами, включая Орден Почета РФ и медаль имени А. С. Пушкина.