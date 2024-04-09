Скульптор Барсегов рекомендован на звание Почетного гражданина Владивостока

Во Владивостоке скоро появится новый Почетный гражданин города. Комиссия, занимающаяся вопросами присвоения этого звания, единогласно рекомендовала кандидатуру скульптора Эдуарда Барсегова для рассмотрения городской Думой.
Как сообщила пресс-служба Думы, Эдуард Владимирович, чье имя ассоциируется с множеством значимых монументальных работ в регионе, может быть удостоен этой чести за свой весомый вклад в культурное обогащение города и края.
Среди наиболее известных творений Барсегова — памятник Александру Пушкину, который является украшением территории Пушкинского театра ДВФУ, и 18-метровая монументальная композиция, посвященная Кириллу и Мефодию.
Инициатива о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока» Эдуарду Барсегову исходила от Приморского краевого отделения Союза художников России, а поддержку на заседании комиссии оказала супруга скульптора Ирина.
В числе других кандидатов на получение звания были Юрий Кульчин, Иван Колесник, Галина Коваль и Гарольд Кузнецов, каждый из которых также имеет значительные заслуги перед городом и жителями Владивостока.