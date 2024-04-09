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«Аврора» вводит дополнительные рейсы из Хабаровска в Южно-Сахалинск

С 8 апреля стоимость билета в одну сторону составит от 9 000 рублей.

Источник: AmurMedia

Авиакомпания «Аврора» ввела в расписание дополнительные рейсы и открыла продажу авиабилетов по маршруту Хабаровск — Южно-Сахалинск, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

С 8 апреля и до конца летнего расписания 2024 года дополнительные рейсы будут выполняться по понедельникам из Хабаровска в Южно-Сахалинск и по средам — из Южно-Сахалинска в Хабаровск.

Стоимость авиабилета составляет от 9 000 рублей в одну сторону для пассажиров экономического класса. Количество мест по этому тарифу ограничено. Данные рейсы осуществляются под коммерческим управлением АО «Авиакомпания “Аврора” и вводятся в дополнение к рейсам по этому направлению, выполняемым “Авророй” по соглашению код-шер с “Аэрофлотом”.

Полеты будут выполняться на воздушных судах DHC-8 Q400. Компоновка салона самолета предоставляет пассажирам возможность выбора места «повышенной комфортности» — приобретение услуги Space+, информацию об услуге можно узнать на сайте авиакомпании или в контакт-центре.

Приобрести авиабилеты на данные дополнительные рейсы можно на сайте www.flyaurora.ru, а также в контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8−800−250−49−88и агентствах.