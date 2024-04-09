«Аврора» вводит дополнительные рейсы из Хабаровска в Южно-Сахалинск

Авиакомпания «Аврора» ввела в расписание дополнительные рейсы и открыла продажу авиабилетов по маршруту Хабаровск — Южно-Сахалинск, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

С 8 апреля и до конца летнего расписания 2024 года дополнительные рейсы будут выполняться по понедельникам из Хабаровска в Южно-Сахалинск и по средам — из Южно-Сахалинска в Хабаровск.

Стоимость авиабилета составляет от 9 000 рублей в одну сторону для пассажиров экономического класса. Количество мест по этому тарифу ограничено. Данные рейсы осуществляются под коммерческим управлением АО «Авиакомпания “Аврора” и вводятся в дополнение к рейсам по этому направлению, выполняемым “Авророй” по соглашению код-шер с “Аэрофлотом”.