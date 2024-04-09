«Аврора» вводит дополнительные рейсы из Хабаровска в Южно-Сахалинск

Авиакомпания «Аврора» ввела в расписание дополнительные рейсы и открыла продажу авиабилетов по маршруту Хабаровск — Южно-Сахалинск, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
С 8 апреля и до конца летнего расписания 2024 года дополнительные рейсы будут выполняться по понедельникам из Хабаровска в Южно-Сахалинск и по средам — из Южно-Сахалинска в Хабаровск.
Полеты будут выполняться на воздушных судах DHC-8 Q400. Компоновка салона самолета предоставляет пассажирам возможность выбора места «повышенной комфортности» — приобретение услуги Space+, информацию об услуге можно узнать на сайте авиакомпании или в контакт-центре.
Приобрести авиабилеты на данные дополнительные рейсы можно на сайте www.flyaurora.ru, а также в контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8−800−250−49−88и агентствах.