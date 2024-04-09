В Иркутской области готовятся к безаварийному пропуску паводковых вод

В Иркутской области обсудили готовность к паводкоопасному сезону. По словам первого заместителя губернатора региона Романа Колесова, в зоне возможного подтопления в весенний период находится 95 населенных пунктов, где проживает более 18 тысяч человек. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.
Объем средств на противопаводковые мероприятия увеличили в два раза по сравнению с прошлым годом, он составляет около 35 млн рублей.
—Особое внимание при подготовке уделяем западной, верхнеленской и северной части региона, где риски подтопления более высокие. Для оперативного реагирования на возможное ухудшение гидрологической ситуации уже спланирована работа спасателей, — сказал Роман Колесов.
Кроме того, под контролем находятся мероприятия по ослаблению льда на затороопасных участках рек. Лед ослабят на участках протяженностью более 10 км, чернение льда проведут на площади около одного квадратного километра.
Напомним, в 2023 году от весенних и летних паводков пострадало 97 участков автомобильных дорог, находящихся в пользовании Приангарья. Во время восстановительных мероприятий было установлено 37 водопропускных труб, заменено 25 разрушенных водопропускных труб, восстановлено пять мостовых переходов и устранены размывы земляного полотна на общей протяженности 14,6 километра.