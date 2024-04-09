В Иркутской области готовятся к безаварийному пропуску паводковых вод

В Иркутской области обсудили готовность к паводкоопасному сезону. По словам первого заместителя губернатора региона Романа Колесова, в зоне возможного подтопления в весенний период находится 95 населенных пунктов, где проживает более 18 тысяч человек. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.