В Красноярском крае сотрудники МЧС дважды спасли косулю

Ранее сообщалось, что полицейские выручили раненую косулю в Ачинске и отвезли ее в ветеринарную клинику. А за несколько месяцев до этого там же сотрудники МВД поймали и доставили в лес парнокопытное, которое забрело в продуктовый магазин. Подобный случай произошел и на востоке Красноярского края, в Канске, где представитель семейства оленей угодил в канализацию.