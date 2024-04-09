В Красноярском крае сотрудники МЧС дважды спасли косулю

Дикая косуля, забежавшая из леса в городскую черту Шарыпово Красноярского края, два раза за сутки попала в ловушку, и дважды ее вызволили из беды сотрудники МЧС.
Об испуганном маленьком олене, застрявшем в перилах, сотрудникам поисково-спасательного отряда сообщила местная жительница, и специалисты освободили животное.
Как выяснилось несколько часов спустя, косуля не сориентировалась в каменных джунглях: поступил сигнал от другой горожанки, которая проинформировала, что лесная гостья бегает по городу.
«Сотрудники МЧС России поймали бедолагу, осмотрели и отвезли в лес», — рассказали 9 апреля в региональном управлении министерства.
Ранее сообщалось, что полицейские выручили раненую косулю в Ачинске и отвезли ее в ветеринарную клинику. А за несколько месяцев до этого там же сотрудники МВД поймали и доставили в лес парнокопытное, которое забрело в продуктовый магазин. Подобный случай произошел и на востоке Красноярского края, в Канске, где представитель семейства оленей угодил в канализацию.