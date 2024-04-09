В Приморье восстановили проезд к семи отрезанным селам

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. Восстановлен проезд к семи селам Дальнереченского района Приморья, которые накануне оказались отрезаны из-за половодья, сообщил РИА Новости представитель краевого Минтранса.
Накануне представитель «Примавтодора» сообщил РИА Новости, что дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига размыло. Также перемыт мост на седьмом километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное. Эти семь сел были отрезаны из-за половодья.
«По краю все в порядке. На (затопленных накануне. — Прим. ред.) участках машины легковые уже проезжают, вчера вода стала спадать, начали отсыпать. Сегодня продолжат работы. Движение есть», — сказал собеседник агентства.
По его словам, незначительный перемыв отмечается на 81 километре дороги Уборка — Самарка — Ариадное. Там движение также идет.