В Приморье восстановили проезд к семи отрезанным селам

Накануне представитель «Примавтодора» сообщил РИА Новости, что дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига размыло. Также перемыт мост на седьмом километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное. Эти семь сел были отрезаны из-за половодья.