62-летний житель Хабаровска вернулся на работу с помощью прокуратуры

Прокурор Индустриального района Хабаровска поддержал исковое заявление 62-летнего мужчины о восстановлении на работе и ориентировал суд на удовлетворение его требований. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На судебном заседании истец оспорил свое заявление об увольнении по собственному желанию, утверждая, что трудовые отношения продолжались даже после официального расторжения трудового договора.
— Несмотря на то, что суд первой инстанции принял сторону работодателя, судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского края в конечном итоге восстановила пенсионера на его прежней должности, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Кроме того, пенсионеру выплатили компенсацию за период вынужденного прогула в размере 50 тысяч рублей. Решение апелляционного суда вступило в законную силу.