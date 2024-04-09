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62-летний житель Хабаровска вернулся на работу с помощью прокуратуры

Мужчине выплатили компенсацию за период вынужденного прогула.

Источник: Комсомольская правда

Прокурор Индустриального района Хабаровска поддержал исковое заявление 62-летнего мужчины о восстановлении на работе и ориентировал суд на удовлетворение его требований. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На судебном заседании истец оспорил свое заявление об увольнении по собственному желанию, утверждая, что трудовые отношения продолжались даже после официального расторжения трудового договора.

— Несмотря на то, что суд первой инстанции принял сторону работодателя, судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского края в конечном итоге восстановила пенсионера на его прежней должности, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Кроме того, пенсионеру выплатили компенсацию за период вынужденного прогула в размере 50 тысяч рублей. Решение апелляционного суда вступило в законную силу.

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