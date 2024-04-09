Хабаровский «Амур» продлил контракт с защитником Иваном Мищенко

— Рад остаться в Хабаровске в этом коллективе. Мы за сезон стали действительно командой. Хорошая атмосфера, в раздевалку каждый день приходишь с удовольствием и желанием. Руководство «Амура» сохранило костяк команды и главного тренера, это стало одним из определяющих моментов для подписания нового контракта. Чувствуется забота руководства региона о команде, — прокомментировал Иван Мищенко.