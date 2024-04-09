Хабаровский «Амур» продлил контракт с защитником Иваном Мищенко

Защитник Иван Мищенко подписал новый с контракт с хабаровским «Амуром» на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги 2024/25. Заключенное соглашение с игроком обороны носит односторонний характер, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Минувший чемпионат КХЛ стал для уроженца Омска первым в Хабаровске и лучшим в его карьере по результативности. В регулярном чемпионате защитник провел 64 матча и набрал 19 очков: забросил 5 шайб и отдал 14 результативных передач.
— Рад остаться в Хабаровске в этом коллективе. Мы за сезон стали действительно командой. Хорошая атмосфера, в раздевалку каждый день приходишь с удовольствием и желанием. Руководство «Амура» сохранило костяк команды и главного тренера, это стало одним из определяющих моментов для подписания нового контракта. Чувствуется забота руководства региона о команде, — прокомментировал Иван Мищенко.
Статистика игрока хабаровской обороны: за сезон проведено 112 силовых приемов и заблокировано 111 бросков.