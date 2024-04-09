Карту опасных из-за паводка рек опубликовали в Новосибирской области

В Новосибирской области уровень воды на нескольких реках превысил опасные отметки из-за весеннего половодья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по НСО.
Наиболее напряженная обстановка складывается в Кочковском районе. Здесь сохраняется угроза подтопления низководного моста в селе Жуланка. Также вскрытие реки Карасук угрожает прибрежным населенным пунктам в Краснозерском районе.
«В связи с продолжающемся снеготаянием, отсутствием, либо захламленностью дренажных систем, промерзанием и засорением водоотводных каналов, несвоевременным вывозом снега возможно частичное подтопление пониженных участков местности, подвальных помещений и хозяйственных построек, низководных мостов», — сообщила пресс-служба ведомства.
В МЧС отметили, что за зиму запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек области в среднем составили 89−120% от нормы, а в бассейнах рек Омь, Тартас, Тара — от 144 до 176%.
Согласно наихудшему сценарию развития паводка в зону подтопления могут попасть 13 населенных пунктов в девяти муниципальных районах и одном городском округе области. Это 3453 жилых дома с населением более 10 тысяч человек. Также из-за паводка может подтопить до 12 автомобильных мостов, семь участков автомобильных дорог федерального значения, 133 регионального и межмуниципального значения, садовые участки в поймах рек Обь и Иня.