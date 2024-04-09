Карту опасных из-за паводка рек опубликовали в Новосибирской области

Согласно наихудшему сценарию развития паводка в зону подтопления могут попасть 13 населенных пунктов в девяти муниципальных районах и одном городском округе области. Это 3453 жилых дома с населением более 10 тысяч человек. Также из-за паводка может подтопить до 12 автомобильных мостов, семь участков автомобильных дорог федерального значения, 133 регионального и межмуниципального значения, садовые участки в поймах рек Обь и Иня.