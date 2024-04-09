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Группа «Мельница» выступит в Иркутске 4 июня

Концерт пройдет на сцене ДС «Труд».

Источник: Freepik

«Символ Солнца» — это 9-й номерной альбом (12+) и новая концертная программа «Мельницы». Традиционно в новом альбоме появились новые лирические герои, которых зовут Кащей и Василиса. 4 июня группа выступит в Иркутске. Концерт (12+) состоится в ДС «Труд». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.

К команде соавторов присоединился прозаик и сценарист Андрей Рубанов, написавший для нового альбома два текста.

«От нас давно ждали “славянских мотивов”, и можно сказать, что в новом материале мы осторожно топчем и эту поляну, практически ходим по углям», — рассказывает Хелависа, основательница группы.

Концертная программа тура состоит не только из новых песен. Артисты добавили традиционные хиты, также они сыграют недавние песни, в том числе из «Манускрипта» (12+), и обязательно вспомнят «хорошо забытое старое».

У Мельницы много песен, где фигурируют сумерки, ночь, луна, а сейчас, кажется, пришло время рассвета.

Начало концерта в 19.00.

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