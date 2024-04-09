Группа «Мельница» выступит в Иркутске 4 июня

«Символ Солнца» — это 9-й номерной альбом (12+) и новая концертная программа «Мельницы». Традиционно в новом альбоме появились новые лирические герои, которых зовут Кащей и Василиса. 4 июня группа выступит в Иркутске. Концерт (12+) состоится в ДС «Труд». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.
К команде соавторов присоединился прозаик и сценарист Андрей Рубанов, написавший для нового альбома два текста.
«От нас давно ждали “славянских мотивов”, и можно сказать, что в новом материале мы осторожно топчем и эту поляну, практически ходим по углям», — рассказывает Хелависа, основательница группы.
У Мельницы много песен, где фигурируют сумерки, ночь, луна, а сейчас, кажется, пришло время рассвета.
Начало концерта в 19.00.