В Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области УФАС проверит тарифы по обращению с ТКО

Как сообщили в пресс-службе ФАС Россиии, в списке регионов, к которым приковано внимание, Забайкальский, Приморский и Камчатский края, Республики Бурятия и Саха (Якутия), а также Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.
В ходе проверки выяснят достоверность и экономическую обоснованность учтенных в тарифах на 2024 год расходов на обработку и транспортировку ТКО. Выяснят, насколько целесообразны выделяемые субсидии. При необходимости будет предписание исключить из состава тарифов экономически необоснованные затраты.