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В Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области УФАС проверит тарифы по обращению с ТКО

Антимонопольщики проверят тарифы на обработку и транспортировку ТКО в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе ФАС Россиии, в списке регионов, к которым приковано внимание, Забайкальский, Приморский и Камчатский края, Республики Бурятия и Саха (Якутия), а также Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

В ходе проверки выяснят достоверность и экономическую обоснованность учтенных в тарифах на 2024 год расходов на обработку и транспортировку ТКО. Выяснят, насколько целесообразны выделяемые субсидии. При необходимости будет предписание исключить из состава тарифов экономически необоснованные затраты.

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