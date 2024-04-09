В Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области УФАС проверит тарифы по обращению с ТКО

В ходе проверки выяснят достоверность и экономическую обоснованность учтенных в тарифах на 2024 год расходов на обработку и транспортировку ТКО. Выяснят, насколько целесообразны выделяемые субсидии. При необходимости будет предписание исключить из состава тарифов экономически необоснованные затраты.