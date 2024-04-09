Ремонт улицы Кошурниковой стартовал в Новосибирске

В Новосибирске начался ремонт улицы Кошурникова. Рабочие уже начали ремонтировали покрытие и расконсервировали ливневку, сообщает паблик «АСТ-54» в «ВКонтакте».
Ранее мэрия Новосибирска закупила все необходимые материалы для ремонта. Начался запуск асфальтобетонных заводов.
На ремонт дорог в городе планируют потратить 2,3 млрд рублей. Эти деньги уже поступили, конкурсы разыграны. Также еще один млрд рублей должен предоставить областной бюджет.
Ранее в мэрии рассказали о планах ремонта улицы Мира в Новосибирске.