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Ремонт улицы Кошурниковой стартовал в Новосибирске

На ремонт дорог в городе планируют потратить 2,3 млрд рублей.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске начался ремонт улицы Кошурникова. Рабочие уже начали ремонтировали покрытие и расконсервировали ливневку, сообщает паблик «АСТ-54» в «ВКонтакте».

Ранее мэрия Новосибирска закупила все необходимые материалы для ремонта. Начался запуск асфальтобетонных заводов.

На ремонт дорог в городе планируют потратить 2,3 млрд рублей. Эти деньги уже поступили, конкурсы разыграны. Также еще один млрд рублей должен предоставить областной бюджет.

Ранее в мэрии рассказали о планах ремонта улицы Мира в Новосибирске.