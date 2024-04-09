Сколько калорий, белков, жиров и углеводов нужно в день взрослому человеку?

Для поддержания жизни среднестатистическому человеку необходимо в сутки получать с пищей 1330 ккал женщинам и 1680 ккал мужчинам. У работающих другие потребности: офисному работнику достаточно 2400 ккал, шахтёру — около 4000 ккал в сутки. Превышение потребления калорий над расходом ведёт к избыточной массе тела и ожирению (попробуйте посчитать разницу, сколько съедаем и тратим — для этого есть специальные программы). Много калорий содержится в сахаре, мёде, орехах и семечках, крупах, макаронах, растительных маслах, майонезе, ветчине, корейке, грудинке, копчёных колбасах, рыбных консервах в масле, икре, твёрдых сортах сыра.