В Новосибирской области выявили поддельные банкноты на сумму свыше 220 тысяч рублей

Специалисты отмечают, чаще всего мошенники сбывают такие купюры через торговые точки. Однако с каждым годом активность фальшивомонетчиков снижается. По их мнению, это связано с популярностью безналичных платежей, внимательностью людей, а также степенью защищенностью денег.