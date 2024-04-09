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В Новосибирской области выявили поддельные банкноты на сумму свыше 220 тысяч рублей

Чаще всего подделками оказывались банкноты номиналом пять тысяч рублей.

Источник: Reuters

Поддельные банкноты на сумму свыше 220 тысяч рублей выявили в Новосибирской области в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.

Всего было было выявлено 67 поддельных банкнот. А годом ранее — 197 фальшивок на сумму более 730 тысяч рублей. Около 97% подделок — банкноты номиналом 5 000 рублей.

Специалисты отмечают, чаще всего мошенники сбывают такие купюры через торговые точки. Однако с каждым годом активность фальшивомонетчиков снижается. По их мнению, это связано с популярностью безналичных платежей, внимательностью людей, а также степенью защищенностью денег.

Ранее мы писали о том, что сибирячка попыталась переложить долг на плечи сожителя.

Иван Быкадоров