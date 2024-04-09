1 мая Театр драмы Кузбасса представит премьерный инклюзивный спектакль

1 и 2 мая в Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского состоится премьера спектакля «Генеральный прогон в любительском театре» по пьесе кузбасского драматурга Эрнста Горьковского. В ней поучаствуют четыре человека с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), которые сыграют ключевую роль второго плана. Осенью они прошли специальный кастинг.
«Проект послужит расширению возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ в реализации творческих способностей, их реабилитации и в получении культурных благ. Проект имеет огромное социальное значение не только для тех, кто будет работать вместе со звёздами кузбасской сцены (их число весьма ограничено), но и для всех инвалидов региона как уникальный пример вовлечения в театральный мир и как доказательство равных возможностей для всех», — говорит Эрнст Горьковский.
Основой для спектакля стала пьеса, созданная в жанре сатирической комедии. Зрителя ожидает встреча с руководителем любительской театральной студии — непризнанным гением Никанором Мананкиным. Его протеже, восемь подающих надежды артистов «из народа», разыграют на сцене историю о людях тонкой душевной организации и раскроют всю правду о закулисных интригах.