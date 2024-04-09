1 мая Театр драмы Кузбасса представит премьерный инклюзивный спектакль

«Проект послужит расширению возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ в реализации творческих способностей, их реабилитации и в получении культурных благ. Проект имеет огромное социальное значение не только для тех, кто будет работать вместе со звёздами кузбасской сцены (их число весьма ограничено), но и для всех инвалидов региона как уникальный пример вовлечения в театральный мир и как доказательство равных возможностей для всех», — говорит Эрнст Горьковский.