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«Не забудьте взять питомцев»: в Красноярском крае прогнозируются подтопления

В региональном МЧС рассказали, что ближайшие дни на территории края прогнозируются паводки.

Источник: Freepik

Дело в том, что температура поднимется до +17 градусов.

Жителей Красноярского края предупредили о том, что в период с 9 по 11 апреля возможны подтопления из-за таяния снегов. Вода может накрыть пониженные участки местности, размыв дороги, мосты и дамбы.

Паводки возможны в Красноярске, Минусинске, Енисейске, Иланском районе и Назарово.

Также под угрозой находятся практически все районы края: Абанский, Богучанский, Емельяновский и другие.

Жителей просят собрать все документы и ценные вещи. Также в МЧС просят не бросать своих питомцев на произвол судьбы.

МЧС