«Не забудьте взять питомцев»: в Красноярском крае прогнозируются подтопления

Дело в том, что температура поднимется до +17 градусов.
Жителей Красноярского края предупредили о том, что в период с 9 по 11 апреля возможны подтопления из-за таяния снегов. Вода может накрыть пониженные участки местности, размыв дороги, мосты и дамбы.
Паводки возможны в Красноярске, Минусинске, Енисейске, Иланском районе и Назарово.
Также под угрозой находятся практически все районы края: Абанский, Богучанский, Емельяновский и другие.
Жителей просят собрать все документы и ценные вещи. Также в МЧС просят не бросать своих питомцев на произвол судьбы.