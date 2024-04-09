В Хабаровске изменят даты ЕГЭ по некоторым предметам из-за графика пересдач, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Отмечается, что Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024. В рамках него изменилось расписание некоторых экзаменов из-за нового порядка пересдачи.
Так, 4 июля будет организована пересдача экзаменов по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и письменной части экзамена по иностранным языкам. А 5 июля планируется провести пересдачу биологии, географии, математике базового и профильного уровня, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.
В связи с этим экзамен по физике предлагается перенести с 10 июня на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам с 17 и 18 на 7 и 8 июня, одновременно с информатикой. Биологию, письменную часть по иностранным языкам и историю предлагается сдавать 11 июня.