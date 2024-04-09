В Хабаровске изменят даты ЕГЭ по некоторым предметам из-за графика пересдач

В связи с этим экзамен по физике предлагается перенести с 10 июня на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам с 17 и 18 на 7 и 8 июня, одновременно с информатикой. Биологию, письменную часть по иностранным языкам и историю предлагается сдавать 11 июня.