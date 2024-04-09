Жители Приморья передали в зону СВО обмундирование, носилки и маскировочные сети

На сегодняшний день в организации насчитывается более 200 волонтеров, которые за два года при сотрудничестве с АНО «Центр профессионального шитья» сготовили и передали бойцам свыше двух тысяч переносок, сбросников, муфт операторов БПЛА и турникетов. Также при помощи предприятия было изготовлено порядка 2400 носилок для эвакуации пострадавших, маскировочных сетей и окопных свечей и большое количество эвакуационных строп и пятиточечников. На данный момент шьются такие важные для бойцов вещи как костюмы для разведчиков и одеяла.