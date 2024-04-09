Жители Приморья передали в зону СВО обмундирование, носилки и маскировочные сети

В Приморском крае добровольцы всероссийского движения «Золотые руки ангела», которое помогает бойцам СВО с июля 2022 года, отправили в зону боевых действий более 75 маскировочных сетей площадью покрытия более 1 500 квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края. Также землякам в зону СВО были переданы носилки и комплекты обмундирования.
На сегодняшний день в организации насчитывается более 200 волонтеров, которые за два года при сотрудничестве с АНО «Центр профессионального шитья» сготовили и передали бойцам свыше двух тысяч переносок, сбросников, муфт операторов БПЛА и турникетов. Также при помощи предприятия было изготовлено порядка 2400 носилок для эвакуации пострадавших, маскировочных сетей и окопных свечей и большое количество эвакуационных строп и пятиточечников. На данный момент шьются такие важные для бойцов вещи как костюмы для разведчиков и одеяла.
По словам директора предприятия Ольги Овсянниковой, каждый день сотни небезразличных граждан приморья не остаются в стороне и трудятся на благо страны.
«Мы передали очередной груз нашим военным — маскировочные сети. Эти сети необычные. Мы добавили в плетение 3D-принцип: наши сети объемные, напоминают настоящие ландшафтные картины. Также мы шьем обмундирование для солдат, делаем окопные свечи, собираем продукты питания и передаем в зону СВО», — отметила Ольга Овсянникова.
Помогают волонтерам граждане разных возрастов. Часто можно заметить среди них студентов и приморских школьников, которые трудятся в основном вечерами после работы или учебы.
«Все мы здесь являемся патриотами. У каждого есть близкий человек, который в данный момент находится на передовой. Поэтому мы не можем не помочь ребятам и остаться в стороне», — подчеркивают волонтеры.
Неоценимый вклад волонтеров также оценил министр по делам ГОЧС края Александр Златкин.
«Правительство края плотно работает с волонтерами. Мы стараемся максимально оказывать содействие, в том числе, материальную помощь. Спасибо большое вам за то, что вы делаете для своей страны!», — заявил министр.
Стоит напомнить, что Приморье занимает пятое место среди лучших регионов страны по подготовке и оказанию поддержки военнослужащим и их семьям. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко постоянно посещает полигоны, где осуществляется подготовка бойцов, а также отправляется в саму зону боевых действий, чтобы лично передавать необходимое оборудование и снаряжение бойцам из Приморья.