Клубы РПЛ проявили интерес к нескольким футболистам «СКА-Хабаровска»

В зимнем перерыве матчей МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона 2023/24 руководству ФК «СКА-Хабаровск» было сделано несколько предложений из клубов Российской Премьер-лиги о переходе нескольких игроков. Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев рассказал, что руководство дальневосточных армейцев не согласилось с этими условиями: шанс на повышение в классе у красно-синих сохраняется, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «РБ Спорт».
— По Кожемякину было несколько предложений из РПЛ зимой, мы его не отпустили, — сказал Михаил Гусев. — По другим ребятам были варианты, Саида Алиева хотели купить. Но мы ни с кем не стали расставаться, потому что у нас у самих еще остается задача выйти в РПЛ.
Напомним, несмотря на проигрыш в минувшее воскресенье «Нефтехимику» с минимальным счётом, у «СКА-Хабаровска» остаются шансы зацепиться за заветную первую четвёрку МЕЛБЕТ-Первой лиги в сезоне 2023/24.
Промежуточное «золото» на 25 тур Первенства сейчас делят «Акрон» и «Химки» с результатом 45 очков. У махачкалинского «Динамо» 44 балла, у «Арсенала» 41 — при этом дальневосточники отстают от туляков всего на 10 очков, а впереди ещё много матчей. Ранее «РБ Спорт» расспросил агента Талаева о возможном будущем его клиентов, их в «СКА-Хабаровск» трое.
— Полузащитник Тимофей Шипунов играет в Хабаровске на правах аренды и он вернётся в «Сочи», по защитнику Олегу Кожемякину и полузащитнику Илье Петрову посмотрим, какие будут варианты, предложения — по ним уже есть, варианты, в том числе из РПЛ, ждем окончания сезона, — сказал агент.