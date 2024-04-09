Клубы РПЛ проявили интерес к нескольким футболистам «СКА-Хабаровска»

— По Кожемякину было несколько предложений из РПЛ зимой, мы его не отпустили, — сказал Михаил Гусев. — По другим ребятам были варианты, Саида Алиева хотели купить. Но мы ни с кем не стали расставаться, потому что у нас у самих еще остается задача выйти в РПЛ.