Нетрезвый водитель в Хабаровске распрощался с автомобилем после решения суда

— Суд установил, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения. В этот раз в качестве наказания ему назначены 180 часов обязательных работ, а также лишение права управления транспортным средством на два года, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.