Нетрезвый водитель в Хабаровске распрощался с автомобилем после решения суда

В Хабаровске суд приговорил местного жителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили 180 часов обязательных работ и лишили права управления транспортным средством на два года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении 37-летнего мужчины, которого признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. В декабре прошлого года он, не имея права управления транспортным средством, сел за руль своего автомобиля «Тойота Гайя» и был остановлен сотрудниками ГИБДД.
— Суд установил, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения. В этот раз в качестве наказания ему назначены 180 часов обязательных работ, а также лишение права управления транспортным средством на два года, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Кроме того, автомобиль осужденного конфисковали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.