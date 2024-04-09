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Нетрезвый водитель в Хабаровске распрощался с автомобилем после решения суда

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд приговорил местного жителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили 180 часов обязательных работ и лишили права управления транспортным средством на два года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении 37-летнего мужчины, которого признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. В декабре прошлого года он, не имея права управления транспортным средством, сел за руль своего автомобиля «Тойота Гайя» и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

— Суд установил, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения. В этот раз в качестве наказания ему назначены 180 часов обязательных работ, а также лишение права управления транспортным средством на два года, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Кроме того, автомобиль осужденного конфисковали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.