Владимир Путин поручил отремонтировать пункты пропуска в Приморье к 2025 году

Что касается одного из приоритетных для страны пункта пропуска Пограничный, то по информации Росгранстроя строительство планируют завершить в 2024 году, а ввести в эксплуатацию в 2025 году. После всех работ пересечь его смогут до 1300 автомобилей и до 13,8 тысячи человек за сутки.