Владимир Путин поручил отремонтировать пункты пропуска в Приморье к 2025 году

По поручению президента России Владимира Путина автомобильные пункты Пограничный и Краскино должны реконструировать уже в следующем году. Соответствующее постановление появилось на сайте Кремля, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Обеспечить завершение в 2025 году реконструкции автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Пограничный и Краскино», — написано в поручении.
Ранее мы писали, что реконструкция пункта пропуска Краскино уже достигла последних этапов. Рядом с действующим переходом возводят новый объект, пропускная способность которого — до 750 транспортных средств в день. В Росгранстрое отметили, что примерно строительно-монтажные работы завершатся в конце 2024 года.
Что касается одного из приоритетных для страны пункта пропуска Пограничный, то по информации Росгранстроя строительство планируют завершить в 2024 году, а ввести в эксплуатацию в 2025 году. После всех работ пересечь его смогут до 1300 автомобилей и до 13,8 тысячи человек за сутки.
Напомним, ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказывал корреспонденту «Комсомолки», что на реконструкцию пограничных переходов в Приморье выделили огромные средства.