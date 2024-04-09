Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поручил отремонтировать пункты пропуска в Приморье к 2025 году

В Приморье погранпереход Пограничный планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

По поручению президента России Владимира Путина автомобильные пункты Пограничный и Краскино должны реконструировать уже в следующем году. Соответствующее постановление появилось на сайте Кремля, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Обеспечить завершение в 2025 году реконструкции автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Пограничный и Краскино», — написано в поручении.

Ранее мы писали, что реконструкция пункта пропуска Краскино уже достигла последних этапов. Рядом с действующим переходом возводят новый объект, пропускная способность которого — до 750 транспортных средств в день. В Росгранстрое отметили, что примерно строительно-монтажные работы завершатся в конце 2024 года.

Писали мы и о проблемах этого погранперехода: изношенный ангар, будочки, сколоченные на скорую руку, отсутствие водоснабжения и автомобили, которые стоят в огромных очередях.

Что касается одного из приоритетных для страны пункта пропуска Пограничный, то по информации Росгранстроя строительство планируют завершить в 2024 году, а ввести в эксплуатацию в 2025 году. После всех работ пересечь его смогут до 1300 автомобилей и до 13,8 тысячи человек за сутки.

Напомним, ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказывал корреспонденту «Комсомолки», что на реконструкцию пограничных переходов в Приморье выделили огромные средства.

Путин Владимир