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Уголовное дело в отношении депутата Александра Глискова направили в суд

В ближайшее время начнутся слушания по уголовному делу в отношении красноярского депутата Александра Глискова.

Источник: Соцсети

Уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова о получении взятки направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Депутат обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с марта по май 2017 года депутат ЗС Александр Глисков через посредника выдвинул требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 млн рублей. Она предназначалась за бездействие в пользу взяткодателя, а также покровительство.

Заместитель руководителя передал через посредника часть суммы в размере 1 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска. Отметим, что сам Александр Глисков отрицает свою вину и считает уголовное дело сфабрикованным. Его задержали в начале ноября 2023 года.

Он направил жалобу в адрес Генпрокуратуры РФ, отметив, что не понимает, в чём конкретно его обвиняют.

Ранее сообщалось о том, что Красноярский краевой суд отклонил апелляцию стороны защиты депутата Заксобрания Александра Глискова. Меру пресечения политику оставили без изменения.