Уголовное дело в отношении депутата Александра Глискова направили в суд

Уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова о получении взятки направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Депутат обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, с марта по май 2017 года депутат ЗС Александр Глисков через посредника выдвинул требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 млн рублей. Она предназначалась за бездействие в пользу взяткодателя, а также покровительство.
Заместитель руководителя передал через посредника часть суммы в размере 1 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска. Отметим, что сам Александр Глисков отрицает свою вину и считает уголовное дело сфабрикованным. Его задержали в начале ноября 2023 года.
Он направил жалобу в адрес Генпрокуратуры РФ, отметив, что не понимает, в чём конкретно его обвиняют.
Ранее сообщалось о том, что Красноярский краевой суд отклонил апелляцию стороны защиты депутата Заксобрания Александра Глискова. Меру пресечения политику оставили без изменения.