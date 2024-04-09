Уголовное дело в отношении депутата Александра Глискова направили в суд

По версии следствия, с марта по май 2017 года депутат ЗС Александр Глисков через посредника выдвинул требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 млн рублей. Она предназначалась за бездействие в пользу взяткодателя, а также покровительство.