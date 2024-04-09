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В кемеровских маршрутах до Кировского нашли множество нарушений

Рейсы регулярно не выполняли шесть маршрутов.

Кемеровские прокуроры проверили информацию о некачественном оказании транспортных услуг населению в Кировском районе. Результаты проверки показали, что многие маршруты допускали многочисленные нарушения.

Так, периодически не выполняли рейсы маршруты № 51, № 64, № 226, № 40, № 227, № 228. На последних двух маршрутах перевозчики не придерживались расписания движения.

Между Управлением транспорта и связи администрации города Кемерово и коммерческими организациями заключены муниципальные контракты, по условиям которых исполнители обязаны выполнять все рейсы, предусмотренные расписанием.

В итоге прокурор внёс главе города Кемерово представление об устранении допущенных нарушений. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативно-правовых актов).