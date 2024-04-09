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Иркутская ГЭС увеличит сбросы для понижения уровня воды в озере Байкал

В середине апреля специалисты рассчитывают увеличить расход воды на Иркутской гидроэлектростанции до 3000 кубометров в секунду. Для сравнения: в прошлом году к этому времени сбросы были существенно скромнее — 1845 кубометров.

Источник: Mail.ru

Активный водосброс должен привести в начале мая к понижению уровня Байкала как минимум на 10 сантиметров. Если этого не сделать, возможны подтопления побережья в летние месяцы, когда приток воды в озеро станет максимальным.

Сейчас уровень Байкала держится на отметке 456,38 метра, цитирует агентство «Интерфакс» начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова. Это на 19 сантиметров выше, чем в те же даты 2023 года. Согласно прогнозам, в нынешнем апреле приток воды в Байкал составит 950 кубометров в секунду, тогда как нормой принято считать 890 «кубов».

По словам представителя Енисейского бассейнового управления Михаила Людвига, максимальный уровень озера в прошлом году зафиксирован на отметке 457,15 метра. Это чуть ниже, нежели в более чем полноводном 2021 году (457,23), когда наблюдались подтопления берегов Байкала в Бурятии, а при увеличении сбросов гидроэлектростанции — в нижнем бьефе Ангары на территории Иркутской области.

экология