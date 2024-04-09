Иркутская ГЭС увеличит сбросы для понижения уровня воды в озере Байкал

По словам представителя Енисейского бассейнового управления Михаила Людвига, максимальный уровень озера в прошлом году зафиксирован на отметке 457,15 метра. Это чуть ниже, нежели в более чем полноводном 2021 году (457,23), когда наблюдались подтопления берегов Байкала в Бурятии, а при увеличении сбросов гидроэлектростанции — в нижнем бьефе Ангары на территории Иркутской области.