Иркутская ГЭС увеличит сбросы для понижения уровня воды в озере Байкал

Активный водосброс должен привести в начале мая к понижению уровня Байкала как минимум на 10 сантиметров. Если этого не сделать, возможны подтопления побережья в летние месяцы, когда приток воды в озеро станет максимальным.
Сейчас уровень Байкала держится на отметке 456,38 метра, цитирует агентство «Интерфакс» начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова. Это на 19 сантиметров выше, чем в те же даты 2023 года. Согласно прогнозам, в нынешнем апреле приток воды в Байкал составит 950 кубометров в секунду, тогда как нормой принято считать 890 «кубов».
По словам представителя Енисейского бассейнового управления Михаила Людвига, максимальный уровень озера в прошлом году зафиксирован на отметке 457,15 метра. Это чуть ниже, нежели в более чем полноводном 2021 году (457,23), когда наблюдались подтопления берегов Байкала в Бурятии, а при увеличении сбросов гидроэлектростанции — в нижнем бьефе Ангары на территории Иркутской области.