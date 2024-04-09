Олег Кожемяко призвал к оперативным мерам по борьбе с паводками в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал руководителей муниципалитетов, краевого минтранса и министерства по чрезвычайным ситуациям к активной подготовке к предстоящим паводковым рискам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что из-за половодья в понедельник, 8 апреля, было нарушено транспортное сообщение с семью населенными пунктами Дальнереченского района.
Глава Дальнереченского муниципалитета Виктор Дернов сообщил, что после спада воды будут начаты работы по восстановлению дорог. Он уточнил, что подтоплений самих населенных пунктов нет. Оперативные службы региона продолжают наблюдать за паводковой ситуацией и готовы принимать необходимые меры при угрозе.
«Если видите, что ситуация угрожающая, вскрывайте участки дорог, укладывайте трубы, обратно засыпайте грунтом, восстанавливайте движение», — отметил глава Приморья.
Губернатор сказал, что недостаточная оперативность должностных лиц на местах будет рассматриваться как недостаток контроля и пренебрежение служебными обязанностями.
Напомним, Дальнереченская межрайонная прокуратура поставила на контроль восстановление транспортного сообщения на территории муниципального образования.