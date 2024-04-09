Олег Кожемяко призвал к оперативным мерам по борьбе с паводками в Приморье

Глава Дальнереченского муниципалитета Виктор Дернов сообщил, что после спада воды будут начаты работы по восстановлению дорог. Он уточнил, что подтоплений самих населенных пунктов нет. Оперативные службы региона продолжают наблюдать за паводковой ситуацией и готовы принимать необходимые меры при угрозе.