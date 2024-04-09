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Татарстан будет субсидировать авиарейсы в Челябинск

Республика Татарстан расширила список субсидируемых маршрутов в 2024 году.

На сайте республиканского правительства опубликовали список из 36 авиамаршрутов, на которые будут направляться региональные субсидии. В частности в список вошли авиаперелеты из Казани в Челябинск.

Частота полетов из Казани в Челябинск — два раза в неделю. В год заложили 60 авиарейсов между городами. Размер представляемой субсидии на один парный рейс по этому направлению составит 126 431,65 рублей. Предельная величина специального тарифа на пассажирские авиаперевозки между Казанью и Челябинском не должна превышать 4767 рублей.

Ранее «МК-Челябинск» писал, что аэропорт имени Курчатова возобновил рейсы в Махачкалу.