Татарстан будет субсидировать авиарейсы в Челябинск

Частота полетов из Казани в Челябинск — два раза в неделю. В год заложили 60 авиарейсов между городами. Размер представляемой субсидии на один парный рейс по этому направлению составит 126 431,65 рублей. Предельная величина специального тарифа на пассажирские авиаперевозки между Казанью и Челябинском не должна превышать 4767 рублей.