«То тепло, то дожди, но все неточно»: недельный прогноз погоды в Иркутске

«В среду 10 апреля над нами будет проходить теплая воздушная масса похожая на ту, что была в воскресенье. Вчера максимум был зарегистрирован в Нижнеудинске, там столбик термометра поднялся до +18, в Иркутске было +14 градусов, в Ангарске около +15, в Шелехове — до +14 градусов. И в среду будет всё примерно на таком же уровне. 10 апреля над нами окажется теплый сектор следующего циклона. По области ожидается от +13 до +17 градусов, в северных и верхнеленских районах — от +3 до +8, в Иркутске ждем +13…+15 градусов», — рассказала начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова порталу ИрСити.