«То тепло, то дожди, но все неточно»: недельный прогноз погоды в Иркутске

Погода в Приангарье, находящемся прямо сейчас под влиянием очередного холодного атмосферного фронта, не перестает удивлять. Пока жители областного центра радовались тому, что не сбылся прогноз Гидрометцентра РФ о «надвигающихся аномальных холодах», в других районах шел мокрый снег с дождем. Чего ждать в ближайшие несколько дней, со 100-процентной уверенностью не могут сказать даже синоптики.
По прогнозу иркутского УГМС, холодный фронт нас покидает и уже сегодня, во вторник, над всей территорией региона будет проходить антициклон. И есть шанс, что погода наладится:
в большинстве районов ожидается тепло до плюс 16 градусов, на севере — до плюс восьми, в Иркутске — плюс 11−13, в Братске — плюс 3−5.
«В среду 10 апреля над нами будет проходить теплая воздушная масса похожая на ту, что была в воскресенье. Вчера максимум был зарегистрирован в Нижнеудинске, там столбик термометра поднялся до +18, в Иркутске было +14 градусов, в Ангарске около +15, в Шелехове — до +14 градусов. И в среду будет всё примерно на таком же уровне. 10 апреля над нами окажется теплый сектор следующего циклона. По области ожидается от +13 до +17 градусов, в северных и верхнеленских районах — от +3 до +8, в Иркутске ждем +13…+15 градусов», — рассказала начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова порталу ИрСити.
«Температура тем временем сильно не понизится, мы прогнозируем от +9 до +11 градусов за счет облачности. Пока активного холода не предвидится», — цитирует ИрСити Юлию Янькову.
Вообще же, по прогнозу синоптиков, до конца текущей недели в Приангарье будет теплее, чем обычно во второй декаде апреля. Например, сегодня, в большинстве районов Приангарья (кроме северных) температура воздуха будет на 2−3 градуса выше нормы, а завтра, 10 числа, — на 2−4 градуса выше средних значений.
По предварительным данным, похолодает в Иркутской области к выходным. Ухудшение погоды принесет очередной циклон. Но это неточно.