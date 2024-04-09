Кемеровские волонтёры создают центр семейного досуга с уклоном на экологию

«Проект экоцентра — это первый социальный экопроект в Кемерово, некий Центр семейного досуга и формирования основ осознанного потребления. Сейчас мы ищем помещение и начинаем работу по поиску спонсоров и грантов для проекта», — говорит волонтёр «ЭкоКемерово» Анастасия Шепелева.