Кемеровские волонтёры создают центр семейного досуга с уклоном на экологию

Кемеровские волонтёры планируют создать в городе социальный проект в виде центра семейного досуга с уклоном на экологию. В нём кемеровчане смогут научиться сортировать мусор, сдавать часть некоторых отсортированных отходов и просто полезно проводить время с детьми.
«Проект экоцентра — это первый социальный экопроект в Кемерово, некий Центр семейного досуга и формирования основ осознанного потребления. Сейчас мы ищем помещение и начинаем работу по поиску спонсоров и грантов для проекта», — говорит волонтёр «ЭкоКемерово» Анастасия Шепелева.
Предполагаются мастер-классы, экскурсии, выставки и конкурсы. Волонтёры хотят разместить на территории будущего центра магазин экотоваров, проводить тематические свопы (обмен вещами), книгообмены, целевые сборы, квизы. Некоторые виды сырья активисты хотят собирать, чтобы в дальнейшем отправлять его на переработку (макулатура, алюминий, жесть, стекло, пластик) или использовать в творческих мастер-классах (бумага, канцтовары, клеи, бижутерия, швейная фурнитура, пряжа и т. п.).
Ежегодно на территории Кузбасса образуется около 792 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов, однако большую часть мусорного ведра можно переработать. Благодаря сортировке огромные объёмы мусора будут приносить пользу.