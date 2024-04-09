В Челябинске на этой неделе начнутся испытания теплосетей

«Расчетная максимальная температура теплоносителя, вышедшего с источника, может достигать 127 градусов. Настоятельно рекомендуем челябинцам быть аккуратными: включать сначала холодную воду и постепенно добавлять в смесителе горячую. О случаях повреждения систем теплопотребления в квартирах и жилых домах следует сообщать в управляющую компанию», — говорят теплоэнергетики.