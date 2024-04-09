В Челябинске на этой неделе начнутся испытания теплосетей

В Челябинске в апреле пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации городской администрации, эти работы являются обязательными и проводятся раз в пять лет, как правило, в конце отопительного сезона.
«Цель испытаний — проверить готовность сетей и оборудования к работе при низких температурах наружного воздуха», — говорится в комментарии.
Планируется, что проверки пройдут в три этапа. Так, 11 апреля испытания проведут на теплосетях в контуре теплоснабжения ТЭЦ-4 (Курчатовский, Калининский, Центральный районы). Далее, 16 апреля проверят сети в контуре ТЭЦ-2 (Тракторозаводский, Советский, Центральный, Ленинский районы), а 18 апреля — Северо-Западной котельной (Калининский, Курчатовский).
На период испытаний временно отключат горячую воду в жилых домах, которые не оснащены автоматическими регуляторами температуры. Также в дни испытаний прекратят теплоснабжение школ, детских садов, учреждений здравоохранения, которые попадают в контур.
«Расчетная максимальная температура теплоносителя, вышедшего с источника, может достигать 127 градусов. Настоятельно рекомендуем челябинцам быть аккуратными: включать сначала холодную воду и постепенно добавлять в смесителе горячую. О случаях повреждения систем теплопотребления в квартирах и жилых домах следует сообщать в управляющую компанию», — говорят теплоэнергетики.