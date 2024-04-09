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В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 21 градуса тепла

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 19 — плюс 21 градуса. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер западный, 5−10 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 16 до плюс 21 градуса, в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.