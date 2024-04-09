В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 19 — плюс 21 градуса. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 9 градусов.
Ветер западный, 5−10 м/c. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 16 до плюс 21 градуса, в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.