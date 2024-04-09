Стало известно, где в Нижнем Новгороде 9 апреля отключат свет, отопление и воду. Об этом сообщает Управление ГОЧС по Нижнему Новгороду.
Согласно сообщению, с 08:00 до 17:00 света не будет на ул. Макарова, 7/1, 2, 7, 5/2, а с 09:00 до 13:00 на ул. Пермякова 4, 4а.
Отопление будет отключено с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Ижорская, 50/1, 50/2, 50/3, 52. А с 12:00 до 13:30 на ул. Невзоровых, 7.
Холодной воды не будет с 09:00 до 19:00 на ул. Поющева, 11, 13, 15, 17.
Отключения носят плановый характер.