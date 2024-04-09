Прокопчанина заставят отработать агитацию за христиан пятидесятников

Следствием и судом установлено, что фигурант, будучи руководителем этой группы, с мая по октябрь 2022 года распространял на личной страничке «ВКонтакте» информационные материалы и символику общины. Интересно, что ранее мужчину уже наказывали за аналогичное деяние.