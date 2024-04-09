Прокопчанина заставят отработать агитацию за христиан пятидесятников

Год принудительных работ назначили 41-летнему прокопчанину, которого признали виновным в участии иностранной организации. Речь идёт о централизованной религиозной группе христиан Веры Евангельской (пятидесятников) объединения церквей «Новое поколение», деятельность которой с августа 2021 года признали нежелательной на территории Российской Федерации.
Следствием и судом установлено, что фигурант, будучи руководителем этой группы, с мая по октябрь 2022 года распространял на личной страничке «ВКонтакте» информационные материалы и символику общины. Интересно, что ранее мужчину уже наказывали за аналогичное деяние.
Со следствием фигурант сотрудничал, полностью признал свою вину и раскаялся. Кроме принудительных работ, с прокопчанина будут удерживать 15% зарплаты в доход государства.