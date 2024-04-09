Пора возвращать долги: почему 9 апреля нельзя ревновать и грустить

Женщины 9 апреля обязательно убирали, стирали и готовили. Матрена считалась покровительницей домашнего хозяйства и за безделье или готовку спустя рукава могла и наказать нерадивую хозяйку. Также наши предки перебирали запасы пищи, выбрасывали все испорченное и старались доесть все, что могло вскоре стать непригодным. Кроме того, в этот день раздавали долги, чтобы в будущем жить в достатке и не нуждаться в займах.