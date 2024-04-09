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Пора возвращать долги: почему 9 апреля нельзя ревновать и грустить

Ростовская область, 9 апреля 2024. DON24.RU. По народному календарю сегодня день Матрены Полурепицы. День назван в честь святой Матрены, а полурепица — из-за обычая пересматривать оставшуюся от прошлого урожая репу и делить ее на две части.

Источник: Don24.ru

В старину наши предки откладывали самые хорошие репки — весной их использовали для получения семян. А остальные корнеплоды съедали. Из репы готовили множество блюд: ее парили, варили, фаршировали и запекали.

Считалось, что иней утром на Матрену Полурепицу сулит урожайный год, а роса — хороший урожай проса. Если птицы ведут себя беспокойно, то лето будет сухим и ветреным, а если зацвела верба — пора открывать ульи.

Женщины 9 апреля обязательно убирали, стирали и готовили. Матрена считалась покровительницей домашнего хозяйства и за безделье или готовку спустя рукава могла и наказать нерадивую хозяйку. Также наши предки перебирали запасы пищи, выбрасывали все испорченное и старались доесть все, что могло вскоре стать непригодным. Кроме того, в этот день раздавали долги, чтобы в будущем жить в достатке и не нуждаться в займах.

Нельзя 9 апреля:

грустить и ссориться — к продолжительным неприятностям, ревновать — к проблемам в семье, перестилать постель и менять постельное белье — переворачивать судьбу с ног на голову, проводить косметические процедуры — к проблемам с кожей.

Именины сегодня празднует Иван.

В этот день родились:

архитектор, первый президент Академии архитектуры СССР Виктор Веснин, философ, правовед, публицист Иван Ильин, политик, в 1992—1998 гг. председатель правительства РФ Виктор Черномырдин.

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