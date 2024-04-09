Пора возвращать долги: почему 9 апреля нельзя ревновать и грустить

В старину наши предки откладывали самые хорошие репки — весной их использовали для получения семян. А остальные корнеплоды съедали. Из репы готовили множество блюд: ее парили, варили, фаршировали и запекали.
Считалось, что иней утром на Матрену Полурепицу сулит урожайный год, а роса — хороший урожай проса. Если птицы ведут себя беспокойно, то лето будет сухим и ветреным, а если зацвела верба — пора открывать ульи.
Женщины 9 апреля обязательно убирали, стирали и готовили. Матрена считалась покровительницей домашнего хозяйства и за безделье или готовку спустя рукава могла и наказать нерадивую хозяйку. Также наши предки перебирали запасы пищи, выбрасывали все испорченное и старались доесть все, что могло вскоре стать непригодным. Кроме того, в этот день раздавали долги, чтобы в будущем жить в достатке и не нуждаться в займах.
Нельзя 9 апреля:
грустить и ссориться — к продолжительным неприятностям, ревновать — к проблемам в семье, перестилать постель и менять постельное белье — переворачивать судьбу с ног на голову, проводить косметические процедуры — к проблемам с кожей.
Именины сегодня празднует Иван.
В этот день родились:
архитектор, первый президент Академии архитектуры СССР Виктор Веснин, философ, правовед, публицист Иван Ильин, политик, в 1992—1998 гг. председатель правительства РФ Виктор Черномырдин.