Мошенники оставили четырех жителей Комсомольска без денег и товаров

— Три другие жертвы мошенников — женщины в возрасте 47, 35 и 25 лет. Они также столкнулись с аналогичной схемой мошенничества при попытке купить запчасти для автомобиля, новый автомобиль и сотовый телефон. Все они перевели предоплату по требованию продавцов, но так и не получили желаемые товары. Общая сумма ущерба составила 125 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.