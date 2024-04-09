Мошенники оставили четырех жителей Комсомольска без денег и товаров

Жители Комсомольска-на-Амуре стали целью мошенников в Сети. Отдел полиции сообщает о четырех случаях, когда люди подверглись обману при попытке совершить покупки в Интернете. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Один из пострадавших, 50-летний мужчина, пытался приобрести квадроцикл. Он нашел подходящее объявление в сети, обсудил условия сделки с продавцом и перевел ему залог. Однако после перевода денег продавец пропал, а квадроцикл так и не был доставлен. Ущерб составил 322 тысячи рублей.
— Три другие жертвы мошенников — женщины в возрасте 47, 35 и 25 лет. Они также столкнулись с аналогичной схемой мошенничества при попытке купить запчасти для автомобиля, новый автомобиль и сотовый телефон. Все они перевели предоплату по требованию продавцов, но так и не получили желаемые товары. Общая сумма ущерба составила 125 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В настоящее время полицейские проводят расследование и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий. По всем фактам заведены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.